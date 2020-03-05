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Niko Kovac'tan Fenerbahçe'ye mesaj

Adı Fenerbahçe ile anılan Niko Kovac, Alman basınına yaptığı açıklamada "Bu yaz çalışmaya hazırım. Kendimi özdeşleştirebileceğim bir kulüp olursa oraya giderim" ifadelerini kullandı.

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Ersun Yanal'la yollarını ayıran ve yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu belirtilen Niko Kovac açıklamalar yaptı.

Alman basınına konuşan ve Bayern Münih'te yaşadığı sürecin sonrasını anlatan Kovac, "Her şeyin tekrar sakinleşmesi için zamana ihtiyacım vardı. Artık bir teknik direktör olarak tekrar bir şeyler yapma zamanımın geldiğini hissediyorum. Kendimi iyice hazırladıktan sonra, yaz aylarında tekrar bir şeyler yapacağımı düşünüyorum" dedi.

''Kendimi özdeşleştirebileceğim bir kulüp olursa, oraya giderim''
Kendini ait hissedeceği bir kulübe gitmek istediğini söyleyen Kovac, "Bayern Münih'ten daha büyüğü yok, bu yüzden çok umursamıyorum büyüklüğü. Eğer kendimi özdeşleştirebileceğim bir kulüp olursa, oraya giderim." ifadelerini kullandı.

Milli Takım konusu
Milli Takıma gitmeyi düşünmediğini kaydeden Kovac, "Milli Takım'dan teklif gelip gelmeyeceğini göreceğiz ancak günlük çalışma temposunun olduğu işler benim için daha uygun gözüküyor" dedi.

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