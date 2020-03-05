Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 5 aday!

Fenerbahçe Yönetimi, yeni teknik direktör için 5 aday belirledi. İlk görüşme Mircea Lucescu ile gerçekleştirilecek.

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Ersun Yanal'la yolları ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için düğmeye basıldı. Yeni hoca için sezon sonunu beklememe kararı alan Sarı- Lacivertli yönetim 5 teknik direktör adayı belirledi. İlk görüşmenin ise ligi ve Türk futbolunu yakından tanıyan Mircea Lucescu ile gerçekleştirileceği bildirildi.

Lucescu, ligi çok iyi tanıyor

Takvim'de yer alan habere göre; gerek tecrübesi, gerekse de farklı takımlarda oynattığı sistem ile başarılı olması Lucescu'yu ilk aday yapıyor. Rumen teknik adamın da Türkiye'de iddialı bir takım almak istediği de biliniyor.

Bu hafta içinde görüşülecek

Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşayan Mircea Lucescu ile görüşme bu hafta içinde yapılacak. Lucescu dışında ise belirlenmiş 4 ismin daha olduğu da ifade ediliyor.

4 isim daha var listede

Bu isimlerin Hırvat Niko Kovac, Alman Roger Schmidt ve Bruno Labbadia ve Fransız Leonardo Jardim olduğu belirtildi.