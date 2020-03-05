Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç tutuklandı

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç, Libya’daki operasyonda yaşamını yitiren MİT görevlisinin Manisa’daki cenaze töreniyle ilgili haberi gerekçe gösterilerek tutuklandı.

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Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç tutuklandı. İki gazetecinin tutuklanma nedeni ise Libya’daki operasyonda yaşamını yitiren MİT görevlisinin Manisa’daki cenaze töreniyle ilgili haber oldu.

Barış Terkoğlu, dün sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz’ın talimatıyla gözaltına alındı. Terkoğlu, emniyetteyken haberde imzası bulunan gazeteci Hülya Kılınç hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Kılınç, Manisa’dan İstanbul’a getirildi. Terkoğlu da bu sırada Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Gazeteciler burada savcılar tarafından sorgulandı.

Habere erişim engellendi

Barış Terkoğlu, saat 21.00 civarı ifade vermek için savcının odasındayken İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, suçlama konusu yapılan habere erişimin engellemesi kararı verdi. Gazeteciler yaklaşık bir buçuk saat boyunca sorgulandı. İfadeler tamamlandıktan bir saat sonra savcılık, gazetecileri tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Haberin başlığı ve içeriği tutuklama gerekçesi

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgu saat 2.30 civarında tamamlandı. Hakim Umut Kasım, kararı saat 3.00 civarı açıkladı. Kararda, haberin başlığı ve içeriği tutuklama gerekçesi olarak sayıldı. Haberdeki bilgilerin MİT görevlisinin ailesinin hayatını tehlikeye düşürebileceği, istihbarat faaliyetlerinin aksaması ihtimali bulunduğu öne sürüldü. Gazetecilerin kaçma ihtimalinin bulunduğunu iddia eden hakim, delillerin karartılması şüphesi bulunduğunu da ekledi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 22 Şubat’ta İzmir’de yaptığı konuşmada “Libya’da birkaç tane şehidimiz var” demişti. Açıklamadan sonra Yeniçağ gazetesi yazarları Murat Ağırel ve Batuhan Çolak konuyla ilgili ellerindeki bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştı. Bunun üzerine gazetecilerin Twitter ve e-posta hesapları şüpheli şekilde ele geçirilmiş, hayatını kaybeden görevliyle ilgili paylaşımlar silinmişti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 25 Şubat’ta TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Erdoğan’ın ifadelerini eleştirerek, Libya’da yaşamını yitiren iki görevlinin isimlerini vermiş ve ikisinin de MİT’e bağlı olduğunu açıklamıştı.

Odatv de dün Libya’da yaşamını yitiren görevlilerden birinin cenazesinin sessiz sedasız kaldırıldığını duyurmuştu. Haberde daha önce açıklanmasına karşın görevlinin soyismi kodlanarak yazılmıştı.