Hollanda 'Türkiye'ye para verelim mültecileri göndermesinler' diyor

Hollanda hükümeti, Avrupa Birliğinin (AB), 'mültecileri geri alması karşılığında Türkiye'ye daha fazla para vermesine' yeşil ışık yaktı. Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakan Yardımcısı Ankie Broekers - Knol, "Türkiye, mülteci almak için Avrupa'dan daha fazla para istiyorsa, buna hayır demeyeceğiz" dedi.

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Hollanda Meclisi, Türkiye'den Yunan sınırına yönelen yeni mülteci akışını görüştü. İktidar ve muhalefete bağlı çok sayıda milletvekili, Yunanistan sınırındaki mülteciler konusunda Türkiye'yi suçladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi amaçlar uğruna mültecileri kullandığını savunan Hollandalı milletvekilleri, Türkiye'yi Avrupa'ya karşı şantaj yapmakla suçladılar. Bazı milletvekilleri, Türkiye'ni, 2016 yılında imzalanan mültecilerin geri kabulüne ilişkin anlaşmayı tek taraflı olarak iptal ettiğini savundu.

Hükümet adına söz alan Liberal Sağ Parti (VVD) Milletvekili, Güvenlik ve Adalet Bakan Yadımcısı Ankie Broekers - Knol, milletvekillerinin 'şantaj' söylemine katılmadı. Hollandalı hükümet üyesi, "Hep bir ağızdan yüksek sesle 'şantaj' sözcüğünü dillendirebilir ya da anlaşmaya bağlı kalmadıklarını söyleyebiliriz ama bu sorunu çözmez" dedi. Broekers - Knol, sorunun çözümü için, Avrupa tarafından Türkiye'ye daha fazla para verilmesi fikrine olumlu yaklaştıklarını belirterek, Ankara'nın, mültecileri almak için daha fazla para talebine 'hayır' demeyeceklerini söyledi.

"Tek yönlü bir süreç olamaz" Hollandalı bakan yardımcısı, bunun karşılığında Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu, tek yönlü bir süreç olamaz" dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili ve eski Türkiye Raportörü Kati Piri ve eski Hollanda Dış Ticaret Bakanı Lilianne Ploumen de Türkiye - Suriye sınırındaki yeni durumu da dikkate alarak Ankara ile acilen yeni anlaşmalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Muhalefetteki İşçi Partisine (PvdA) mensup iki milletvekili, birlikte kaleme aldıkları ortak açıklamada, AB tarafından Ankara'ya, vizesiz seyahat ve savunmasız mültecilerin yeniden yerleştirilmesinden, katılım müzakerelerini hızlandırmaya kadar verilen vaatlerin yerine getirilmediğini vurguladılar.

Mülteci krizini 'AB için bir skandal' diye değerlendiren Hollandalı parlamenterler, Avrupalı liderleri, 'devekuşu politikası izlemekle' ve Türkiye'ye yeterince mali destekle bulunmamakla suçladılar. Piri ve Ploumen, "Bizim açımızdan, Türkiye'de mültecilerin kabulü için mali desteğin sürdürülmesi gerekiyor. Ancak bu, Türkiye'deki insan hakları durumuna yönelik eleştirileri dile getirmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Türkiye'de insan hakları savunucuları, STK ve gazeteciler için de bir fon olmalı" dedi.