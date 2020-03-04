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Ozan Kabak 9-12 hafta sahalardan uzak kalacak

Anadolu Ajansı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04'de forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın sakatlığı sebebiyle 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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Alman kulübünden yapılan açıklamada; Ozan Kabak'ın Schalke 04'ün deplasmanda Köln ile yaptığı karşılaşmada girdiği ikili mücadelede yere düşmesi sonucunda bel omurgasındaki 2, 3 ve 4. omurunda kırık meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada; genç futbolcunun 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapatma riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Ozan Kabak, Bundesliga'nın 24. haftasında cumartesi günü Schalke 04'ün deplasmanda Köln'e 3-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak 29. dakikada oyundan çıkmıştı.

Sakatlar listesine eklendi

19 yaşındaki savunmacı, Türkiye'nin EURO 2020 kadrosuna yetiştirilmeye çalışılacak.

Daha önce milli takımda yer alan oyunculardan Merih Demiral, Yusuf Yazıcı ve Cenk Tosun uzun süreli sakatlık listesine girmişti.

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