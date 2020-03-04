E-Devlet'ten önemli bir hizmet daha! Kullanıma açıldı

E-devlet için özel geliştirilen ‘Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama’ adlı hizmet kullanıma açıldı. BDDK'dan açıklama yapıldı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ‘Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama’ adlı hizmetin kullanıma açıldığına ilişkin duyuruda bulundu. Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, e-devlet için özel geliştirilen hizmet kapsamında hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabının bulunduğu bilgisi artık sorgulanabilecek.

Açıklamada şunlar ifade edildi, “11’inci Kalkınma Planında (2019 - 2023) yer verilen, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir bakış açısıyla elektronik ortama taşınması ve e-Devlet Kapısından hizmet sunumunun artırılması amacı çerçevesinde, vatandaşlara hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabı olduğu bilgisinin internet ve mobil teknolojiler üzerinden güvenli bir şekilde sunulabilmesine yönelik olarak, Kurumumuz sorumluluğunda e-Devlet Kapısına özel geliştirilen ‘Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama’ isimli hizmet kullanıma açılmıştır. Söz konusu hizmet www.turkiye.gov.tr adresinde Kurumumuza ilişkin alanda yer almaktadır. Bu hizmet kapsamında hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabının bulunduğu bilgisi sorgulanabilecektir."

Hesap bakiyesi öğrenilebilecek

Hesap bakiyesi, hesabın bulunduğu şube bilgisi vb. ayrıntılar ilgili bankalardan öğrenilebilecektir. Sorgulamada, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler adına bankaların yurt içi şubelerinde açılmış olan, tasarruf mevduatı niteliğindeki, Türk Lirası, yabancı para veya kıymetli maden depo hesabı cinsinden, vadeli-vadesiz mevduat hesapları ile özel cari hesap ve katılma hesapları” bilgileri kullanılmaktadır.

Hizmete ilişkin detaylı açıklamalar, Kurumumuz internet sayfasında www.bddk.org.tr/mevduatSorgulama.html adresinde yayımlanmaktadır.