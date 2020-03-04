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İdlib saldırısından yaralı kurtulan askerden duygulandıran paylaşım

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Levent Kara'nın sosyal medya paylaşımı, duygulandırdı.

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İdlib'de rejim tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan, Hatay'da hastaneye kaldırılan ve daha sonra Ankara'ya sevk edilerek, tedavisine GATA'da devam edilen Uzman Çavuş Kara, sosyal medya hesabından duygulandıran paylaşımda bulundu. Kara paylaşımında, "Zaman zaman sorguladım, 'Biz burada ne yapıyoruz?' diye. 'Ne işimiz var?' diye. Ama gördüm. İnsanların kadınlarını, kızlarını yani namuslarını nasıl bir güvenle hiç tanımadıkları Türk askerine nasıl emanet ettiklerini gördüm" dedi. 

Sakaryalı olan Kara, yazdığı yazıyı beraber görev yaptığı ve aynı saldırıda şehit olan tim arkadaşlarının fotoğraflarıyla paylaştı. Uzman Çavuş Levent Kara'nın Facebook'taki yazısı şöyle:

"Resimlerde gördüğünüz yiğitler benim aslan kardeşlerim. Benimle birlikte İdlib’deki hain saldırıda yaralı ve şehit düşen kardeşlerimden bazıları. 15 kişilik bir komando timinin ölümsüz koç yiğitleri. İki yıllık kısa bir süre içinde Doğu ve Güneydoğu’da, sınır ötesi harekâtta verilen bütün görevleri üstün vazife anlayışıyla yerine getiren bir komando timi. Aramızda Maraşlı, Yozgatlı, Tokatlı, Ankaralı, Hataylı, Bitlisli, Mersinli, Antepli, Tekirdağlı ve ben Sakaryalıdan oluşan bir tim. Hani derler ya: 'Özenle toplamışlar sanki her telden her cinsten' diye. Vallahi de öyle billahi de öyle. 15 koç yiğitten geriye kalan sadece bir avuç kişi. Sorgulamadım mı? Zaman zaman sorguladım, 'Biz burada ne yapıyoruz?' diye. 'Ne işimiz var?' diye. Ama gördüm, anladınız mı? Gördüm. İnsanların kadınlarını, kızlarını yani namuslarını nasıl bir güvenle hiç tanımadıkları bir Türk askerine nasıl emanet ettiklerini gördüm. İdlib’e giderken yolda kahvemizi çayımızı demleyip ninenin elinde bir demlik, torunun elinde bir tepsiyle askeri konvoyun önünü nasıl kestiğini, o yoklukta ekmeğini bizimle nasıl paylaştığını gördüm. İnsanların gözlerinin içine baktım ve gördüm. Görmemiş, duymamış, bilmiyor olabilirsiniz. Ama lütfen sıcak yataklarınızda yatarken, elinize bir kahve alıp sabah işe giderken sosyal medyada atıp tutmaktan rica ediyorum vazgeçin. Gördükçe zoruma gidiyor. İnanın bunları GATA’da ağrılarımdan uyuyamadığım bir gecemde sizlere sitem ederek yazıyorum."

Pars Timi sizi unutmayacak

Levent Kara, daha sonra şehit olan 7 silah arkadaşının isimleri ve memleketlerini yazarak, "Pars Timi sizi unutmayacak" diye paylaşımda bulundu.

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