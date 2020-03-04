İtalya'da coronavirüs sebebiyle tüm okullar tatil edildi

İTALYA'da yeni koronavirüs salgını nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler bu ay ortasına kadar kapatıldı.

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Avrupa'da koronavirüsün en fazla can aldığı ülke olan İtalya'da, daha radikal önlemler alınmaya başlandı. Ülke yönetimi ölü sayısının artması üzerine tüm okulları ve üniversiteleri Mart ayının ortasına kadar tatil etti.

Ülkede Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a çıktı, vaka sayısı 2 bin 502 oldu.

Çeyrek final maçı ertelendi

Ülkede şu ana kadar 2 bin 263 kişiye bulaşan koronavirüs salgını, bir spor müsabakasının daha ertelenmesine yol açtı. İtalya Kupası'nın düzenleyicisi İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) Birliğinden yapılan açıklamada, bu akşam Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanması planlanan Juventus-Milan maçının ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. Koronavirüs nedeniyle daha önce Serie A'nın 25. haftasında 4 maç, 26. haftadan da 6 müsabaka ertelenmişti.

Corona virüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 93 bini geçti, 3 bini aşkın kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. ABD'de can kaybı 9'a, vaka sayısı ise 108'e çıktı. Suudi Arabistan, vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu .Irak'ta yeni tip corona virüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. İran'da ölü sayısı 92'ye vaka sayısı 2 bin 922'ye yükseldi.