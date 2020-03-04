2 ilden koronavirüs haberi geldi Türkiye alarmda! Umreyle ilgili yeni karar
TÜRKİYE'de korku yaratan koronavirüse ilişkin son dakika haberi Sakarya ve Balıkesir'den geldi. Umre'den dönen 2 kişi virüs şüphesi ile karantinaya alındı. İran ise yönetim kademesi dahil virüsten kırılıyor. İtalya'da üniversiteler dahil tüm okullar Mart ortasına kadar tatil edildi.
Dört bir yanı koronavirüs ile çevrilen Türkiye'yi alarma geçiren haber Sakarya ve Balıkesir'den geldi. Sakarya'da Umreden yeni dönen bir kişi, öksürük şikayeti artınca Kaynarca Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hasta buradan da koronavirüs şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Negatif basınçlı sedyeyle sevki yapılan hasta, gözlem altına alındı. Hastadan alınan kan örnekleri tahlile gönderildi.
Umreden yeni gelmiş: İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, bakanlığın koronavirüs konusunda çok hassas olduğunu, gerekli tedbirlerin alınarak hastaların nakledilmesini istediğini bildirerek şu bilgileri verdi:
-"Kaynarca’da hastaneye müracaat eden hastamızın 3 aydır öksürük şikayeti varmış. Ancak umre ziyaretinde öksürükte artış olmuş. Hekim arkadaşlarımız da hastayı, tetkiklerinin yapılması için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakletti. Testlerin sonucuna göre durumu bakanlığımıza bildiriyoruz. Bu işlem spesifik değil, her gün yapıyoruz. Hastalarımızın test sonuçları şimdiye kadar hep negatif çıktı. Biz tedbirimizi almak durumundayız" dedi.
Balıkesir'de umreden gelen kişi karantinada
Benzer bir vaka da Balıkesir'de var. Umreden dönen 76 yaşındaki H.A. isimli erkek hasta, yüksek ateş şikayetiyle Bigadiç Devlet Hastanesine başvurdu. H.A, kontrolleri yapılmak üzere Balıkesir Şehir Hastanesine getirildi. Mers şüphesiyle getirilen hastanın gerekli tetkikleri yapılmaya başlandı.
Konya'daki vakadan iyi haber
Dün Konya Ereğli'de bir kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınmıştı. Öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede gözlem altına alınan Afganistan uyruklu S.İ.'nin yapılan tetkiklerinde 'koronavirüs'e rastlanmadı. Türkiye'ye kaçak olarak gelen Afgan hastada bademcik enfeksiyonu olduğu saptandı.