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Uşak'ta uyuyan oğlunu av tüfeğiyle öldürdü sebebi kan dondurdu

UŞAK'ta Mustafa K. isimli cani, yatağında uyuyan oğlunu sabaha karşı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından cinayet silahıyla kaçmaya kalkıştı, yakalandı. İfadesinde oğlunu sürekli para istiyor diye öldürdüğünü söylemesi kelimenin tam anlamıyla kan dondurdu.

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Uşak'ta yaşayan 67 yaşındaki Mustafa K., tartıştığı oğlu 42 yaşındaki Bülent K.'yi yatağında uyurken, av tüfeğiyle vurarak, acımadan öldürdü. Gözaltına alınan Mustafa K.'nin, emniyetteki sorgusunda, işleri kötü giden oğlunu, sürekli kendisinden para istediği için vurduğunu söylediği öğrenildi.

 

Atatürk Mahallesi'nde oturan Mustafa K., iddiaya göre, oğlu Bülent K. ile dün gece 9'uncu Duygu Sokak'taki evlerinde tartıştı. Tartışmanın ardından baba- oğul, odalarına geçip, uyudu. Mustafa K., bu sabah, av tüfeği ile odasına girdiği oğluna uyurken ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yatağında kanlar içindeki Bülent K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Öldürdükten sonra kaçmaya kalkıştı

Polis ve savcının incelemelerinin ardından Bülent K.'nin cesedi, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan, 2 çocuk babası Mustafa K.'yi suç aleti av tüfeği ile yakalayıp, gözaltına aldı. Olay sırasında baba ile oğlunun evde yalnız oldukları öğrenildi.

Oğlunu sürekli para istiyor diye öldürmüş

Mustafa K.'nin, polisteki sorgusunda, suçunu itiraf edip, tekstil atölyesi işleten oğlunun işlerinin kötü gittiğini, bu yüzden sürekli kendisinden para istemesi nedeniyle gece tartışınca öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Mustafa K.'nin, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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