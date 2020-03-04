Irak'ta koronavirüsten ölüm haberi! Ölen kişi imam çıktı

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi'ndn koronavirüs can aldı. Cuma namazları iptal edilirken, ölen kişinin imam olması endişeyi büyüttü.

Abone ol

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Süleymaniye vilayetinde bugün Kovid- 19 taşıdığı tespit edilen 63 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

IKBY basınında çıkan haberlerde, söz konusu kişinin imam olduğu ve sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine bugün hastaneye gittiği ifade edildi.

Yerel medyada ayrıca, ismi paylaşılmayan Iraklı imamın kalp rahatsızlığı olduğu ve daha önce 3 defa ameliyat geçirdiği bilgisine yer verildi.

Irak'ta teyit edilmiş Kovid- 19 vakası 32 olarak açıklanmıştı.

Ölüm sonrası Süleymaniye kentinde bu hafta cuma namazı kılınmaması kararı alındı.