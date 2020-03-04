HABER /  GALATASARAY
ADV İşletmelere sağlam destek...

Galatasaray'a Lemina müjdesi

alatasaray, Süper Lig'in 25'inci haftasında pazar günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı atlatan Gabonlu orta saha Mario Lemina, idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Abone ol

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana salonda yapılan core stabilizasyon çalışması ile başlandı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda ısınma hareketleri yaptı.

Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışma gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda pas ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Lemina takımla birlikte çalıştı
Galatasaray'da sakatlığı atlatan 26 yaşındaki orta saha Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Suudi kanalından Türkiye'ye skandal koronavirüs suçlaması
Yunan güvenlik güçleri mültecilere ateş açtı: 1 ölü 5 yaralı
Bakan Hulusi Akar'dan İdlib konulu Moskova zirvesi önemli açıklamalar
Cep telefonlarına 'kültür vergisi' geldi! Resmi gazetede yayınlandı
Ersun Yanal vedalaştı! Fenerbahçe iki efsaneye emanet
Eski belediye başkanı Orhan Aktaş 1 kişiyi vurdu 2 kişiyi rehin aldı
ÖNCEKİ HABERLER
Cep telefonunuzda bu uygulama varsa hemen silin ifşa ediyor
Azerbaycan'dan Ersun Yanal'a kanca
Öz kızlarına cinsel istismarda bulundu mahkeme tavandan cezalandırdı
Alman otomotiv devi BMW, logosunda değişikliğe gitti
Başörtülülere hakaret eden Meltem Şişli hakkındaki iddianame kabul edildi
Ufka Yolculuk sınav ödülleri neler 2020 kategori ödülleri neler?
Yorumlar