Medipol Başakşehir'den Mehmetçik için anlamlı hareket

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kopenhag maçında elde edilecek gelirin Mehmetçiğimize bağışlanacağını açıkladı.

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Medipol Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerler için büyük üzüntü duyduğunu belirten Göksel Gümüşdağ, "Görev yapan tüm askerlerimize Allah güç kuvvet versin. İdlib'de şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Acımız devam ediyor, şehitlerimiz var, Allah rahmet etsin. Kalanlara sabır diliyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor" diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla 12 Mart'ta oynayacakları maç öncesi birlik beraberlik mesajı veren Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, şunları kaydetti: "Biz de bu vatanının çocukları olarak birkaç gündür sosyal hayata adapte olmakta zorlanıyoruz. Biz de bir futbol kulübü olarak işlerimizi iyi şekilde yaparak ülkemizi Avrupa'da gururlandırmak istiyoruz.

''Nihat Özdemir ve 17 kulüp başkanına çağırıda bulunacağım''

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kaldığımızda sahada büyük bir zafer ama 33 şehidimizin olduğunu öğrendiğimizde soyunma odasında büyük bir sessizlik vardı. Başakşehir Avrupa'da devam ediyor. Avrupa'da ülkenin lokomotifi olarak devam ediyoruz ve böyle zamanlarda nasıl kenetlenebildiğimizi dünya görmeli. Hangi takımı tutarsa tutsun, mesele memleket meselesi olunca kenetlendiğimizi göstermeliyiz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve 17 kulüp başkanına çağırıda bulunacağım.

''Tek vücut olunduğunu göstermek istiyoruz''

12 Mart tarihinde Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayacağımız maçı şehitlere adıyoruz. Hangi takımı tutarsanız tutun, o takımın formasıyla gelin, hiç fark etmez. Ama elinizde bir Türk bayrağıyla Türkiye'yi destekleyin. Sporting maçında tarihi bir skor alındı. Tribünlere bakıldığına Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonsporlu, Beşiktaşlı taraftarlar vardı. Türkiye'de rakip olsak da Avrupa'da biriz. Bakanımız, Federasyon Başkanımız ve 17 kulübün başkanına imzalı davetimizi ileteceğim. Mesele Türkiye olunca tek vücut olunduğunu göstermek istiyoruz."

"Maç gelirleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak"

Ülke puanı olarak da önemli bir maça çıkacaklarını hatırlatan Gümüşdağ, "Ülke puanı olarak da çok önemli. Tribünde 17 bin Türk bayrağıyla maça çıkacağız. Milli maç havasında oynanmasını diliyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Maç gelirleri de Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak" dedi.