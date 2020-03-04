Ufka Yolculuk sınav ödülleri neler 2020 kategori ödülleri neler?

Bu sene 8.si düzenlenen Ufka Yolculuk sınavlar online olarak 29 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı. Şimdi gözler Ufka Yolculuk sınav sonuçlarına çevrildi. Peki Ufka Yolculuk sınav sonuçları online olarak ne zaman açılacak ve sınavın ödülleri neler olacak?

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Bu sene 8.si düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasında ADAP temalı konu işleniyor. Ufka Yolculuk online sınava bu yıl 670 bin kişi kayıt oldu. 2020 Ufka Yolculuk kayıtları 25 Kasım 2019 ve 2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ufka Yolculuk online sınav ise 29 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı.Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk online sınav sonuçları belli oldu mu?

Ufka Yolculuk online sınava bu yıl 670 bin kişi kayıt oldu. 2020 Ufka Yolculuk kayıtları 25 Kasım 2019 ve 2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ufka Yolculuk online sınav ise 29 Şubat - 2 Mart 2020 tarihleri arasında yapıldı. Şimdi ise gözler yazılı sınav ve online sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Ufka Yolculuk 2020 sınavlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.



UFKA YOLCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ufka Yolculuk sınav puan açıklaması 7 Nisan 2020 salı günü saat 20:00'da yapılacak. Sınav sonuçları ise 14 Nisan 2020 tarihinde saat 20:00'da açıklanacak.

UFKA YOLCULUK ONLİNE SINAV SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Ufka Yolculuk online sınav puan açıklaması 9 Mart 2020 Pazartesi günü saat 20:00'da yapılacak.

Sınavda 2 aşamalı olarak, çoktan seçmeli soru (test) ile yarışmacıların sıralaması belirleniyor. 1. Aşama Online Sınav’da 50 Puan Barajını geçen yarışmacılar 2. Aşama Yazılı Sınava girmeye hak kazanacaklar.

UFKA YOLCULUK YARIŞMA TEMASI NEDİR?

Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaktadır. Geçen sene yarışması yapılan “Güzel Ahlâk” konusunun bir bütünleyeni olarak bu sene yarışmamızın konusu “ADAP” olarak belirlenmiştir.

Adap, insana, cemiyet içerisinde saygın bir birey olarak yaşayabilmek için lâzım olan nezâket kurallarını öğreten, insanî ilişkilerde uyulacak ölçülü ve nazik davranışların şeklini ortaya koyan, şahsı toplum içerisinde erdemli ve hürmete lâyık kılan söz, iş ve davranış biçimlerini kapsayan önemli bir kurallar bütünüdür. Geçmişten günümüze hem toplumu hem de insanı yücelten vazgeçilemez bir değerdir. Ancak, toplumda yaşanan değişimler ve bireyselleşmeden dolayı adap gibi değerlerimiz göz ardı edilebilmekte ve zamanla yerini istenmeyen davranış şekillerine bırakabilmektedir.

Özellikle son yıllarda yaşanan dijital dönüşümün de etkisi ile gençlerin davranışlarında ve genel olarak hayatlarında adaba daha az dikkat ettikleri gözlemlenmektedir. Bu konunun farkında olan ekibimiz bu seneki konumuzu ADAP olarak belirlemiştir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışmamızda hem adabı okutmayı hem de hayatlarına yerleştirmeyi ümit etmekteyiz. Yüzbinlerce gencimizin davranışlarını ve hayatını adapla süslemesi bizim için en güzel hediye olacaktır