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Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti 2020 kaç para oldu yeni tarife

İstanbul müze giriş ücretlerine zam yapıldı. Buna göre, müzelerin girişlerine yüzde 50 ile 30 arasında zam yapıldı. Peki Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 ve Tekfur Sarayı Müzesi giriş ücretleri kaç para oldu?

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İBB müze giriş ücretlerine yeni zam yapıldı müze girişleri artık yüzde 50 daha pahalı olacak. 

İBB yönetimi tarafından müzelerin girişlerine yüzde 50 zam yapıldı. 1 Mart’tan itibaren uygulamaya konulan zam tarifesiyle Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453, Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı Çini Müzesi giriş ücretleri zamlandı.

Zamlı tarifeler şöyle:

-Daha önce giriş ücreti 10 TL olan Yerebatan Sarnıcı; yüzde 50 zam yapılarak tam 15 TL, öğrenci ve öğretmen 5 TL, yabancı ziyaretçi ise 30 TL olarak açıklandı.

-Giriş ücreti 7,5 TL olan Miniatürk girişi ise 10 TL oldu. Öğrenci 5 TL olurken, yabancı ziyaretçi 20 TL oldu. Panorama 1453 de 7,5 TL’den 10 TL’ye çıktı.

-Diğer taraftan önceki dönem İBB tarafından ücretsiz olarak ziyarete açılan Tekfur Sarayı Müzesi, ücretli yapılarak tam 10 TL, öğrenci 5 TL oldu.

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