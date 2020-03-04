Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi çarpıcı açıklama: Her şeye açığız

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesine ilişkin soruya “Her şeye açığız. Beklentimiz ateşkesin sağlanması” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin mühimmat desteği açıklamasına ise “Bu tür taleplerimizi Sayın Trump’a ilettim” diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında verdiği kritik mesajların ardından Meclis’ten ayrılırken gazetecilerin sorularına gündem yaratan yanıtlar verdi.

ABD’nin mühimmat desteği açıklaması

Erdoğan, ABD’den gelen "Mühimmat ve insani yardım desteği sağlayacağız" açıklamasına “Bu tür taleplerimizi Sayın Trump’a ilettim” ifadelerini kullandı.

Putin ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmeyle ilgili soruyu ise “Her şeye açığız. Beklentimiz bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek.” şeklinde yanıtladı.

Zirve öncesi Rusya'dan açıklama

5 Mart'ta Moskova'da yapılacak Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Kremlin'den de görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı. Rusya, kritik görüşmeden uzlaşma kararı çıkmasını umduklarını dile getirdi.

Rusya'nın Türkiye'den bir diğer talebi ise ortak tedbirler almak. Rusya, bölgede Türkiye'yle olan iş birliğine hala sıcak bakıyor.