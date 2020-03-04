HABER /  POLİTİKA
ADV İşletmelere sağlam destek...

Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi çarpıcı açıklama: Her şeye açığız

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesine ilişkin soruya “Her şeye açığız. Beklentimiz ateşkesin sağlanması” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin mühimmat desteği açıklamasına ise “Bu tür taleplerimizi Sayın Trump’a ilettim” diye konuştu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında verdiği kritik mesajların ardından Meclis’ten ayrılırken gazetecilerin sorularına gündem yaratan yanıtlar verdi.

ABD’nin mühimmat desteği açıklaması

Erdoğan, ABD’den gelen "Mühimmat ve insani yardım desteği sağlayacağız" açıklamasına “Bu tür taleplerimizi Sayın Trump’a ilettim” ifadelerini kullandı.

Putin ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmeyle ilgili soruyu ise “Her şeye açığız. Beklentimiz bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek.” şeklinde yanıtladı.

Zirve öncesi Rusya'dan açıklama 

5 Mart'ta Moskova'da yapılacak Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Kremlin'den de görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı. Rusya, kritik görüşmeden uzlaşma kararı çıkmasını umduklarını dile getirdi. 

Rusya'nın Türkiye'den bir diğer talebi ise ortak tedbirler almak. Rusya, bölgede Türkiye'yle olan iş birliğine hala sıcak bakıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yunan askeri mültecilere ateş açtı hamile kadına sopalarla dayak attılar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ve Esad havlu attı! Türkiye'ye iki teklif görüşmeye hazırız
Emekli promosyonları belli oldu! Kim ne kadar alacak işte yeni rakamlar
İdlib gazisinden dugulandıran sözler! Bayrağım ve vatanım için canım feda
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitler tepesi boş kalmayacak dedim diyorum diyeceğim
Bir tıkla 15 bin lirası gitti! Mobil bankacılığı kullananlar mutlaka baksın
Süleyman Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
WhatsApp karanlık mod nedir nasıl çalışır yeni whatsapp güncellemesi
Fernando Andreda 'Galatasaray maçına tam konsantreyiz'
Videosu milyonlarca kez izlenmişti! Fatma Teyze'den yeni haber var
Barış Terkoğlu kimdir kaç yaşında Barış Terkoğlu gözaltı nedeni nedir?
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
Emekli promosyon ödemeleri tam liste kim ne kadar alacak?
Yorumlar 2 yorum