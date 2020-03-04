Bolu'da 7 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

Polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY' ye operasyonunda 7 kişi yakalandı.

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Bolu'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 2015 yılında Polis Akademisinden ilişiği kesilen, ankesörlü ve sabit telefonlarla örgütün “mahrem imamları” ile irtibat kurduğu belirlenen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

7 kişi gözaltına alındı

Emniyet müdürlüğü ekiplerinin Bolu, Antalya, Sakarya, Ankara, Konya ve İstanbul'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere Bolu’ya getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, firari olan bir zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.