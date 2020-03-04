HABER /  YEREL
ADV İşletmelere sağlam destek...

Bolu'da 7 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

Polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY' ye operasyonunda 7 kişi yakalandı.

Abone ol

Bolu'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 2015 yılında Polis Akademisinden ilişiği kesilen, ankesörlü ve sabit telefonlarla örgütün “mahrem imamları” ile irtibat kurduğu belirlenen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

7 kişi gözaltına alındı

Emniyet müdürlüğü ekiplerinin Bolu, Antalya, Sakarya, Ankara, Konya ve İstanbul'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere Bolu’ya getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, firari olan bir zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'şehitler tepesi boş kalmayacak dedim diyorum diyeceğim'
Bir tıkla 15 bin lirası gitti! Mobil bankacılığı kullananlar mutlaka baksın
Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Emekli promosyonları belli oldu
Süleyman Soylu Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı
Son dakika Bahar Kalkanı'ndan acı haber 2 askerimiz şehit yaralılar var
Erdoğan ve Putin görüşmesi öncesi Ruslardan savaş paylaşımı
ÖNCEKİ HABERLER
İdlib gazisi Ercan Babat : İyileşip arkadaşlarıma omuz vermeye gideceğim
Barış Terkoğlu Odatv neden gözaltına alındı haberi başını yaktı
Beşiktaş'tan eski kalecisi Fabri hamlesi
İngiliz gazetesi yazdı! Erdoğan'ın sabrı artık bitti
15 Temmuz'da ilk selayı okuyan Coşar ve eşi kazada hayatını kaybetti
Aşkın Sayarı kimdir ne iş yapıyor eşi Nuray Sayarı ihbar etti
Yorumlar