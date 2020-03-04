Koronavirüs salgını dünyaya yayılıyor! Polonya'ya da sıçradı
Ölümcül virüs hızla yayılıyor ve can almaya devam ediyor. Polonya Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.Abone ol
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını sonucu ölü sayısı 3 bini geçerken; salgın, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor.
Korku atmosferi yarattı
Avrupa'da birçok ülkede can alan koronavirüs korku atmosferi yarattı. Vaka sayısı artarken ölümcül virüs Polonya'da da görüldü.
Ülkede ilk vakanın görüldüğünü açıkladı
Polonya Sağlık Bakanlığı, ülke sınırları içerisinde ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.
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