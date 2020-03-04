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23 yaşındaki genç lüks aracının yanında kendini ağaca astı aileden şok iddia

ADANA'da yürüyüş yapan bir kişi ormanlık alanda lüks bir aracın yanında ağaca asılı bir ceset gördü. Polis 23 yaşındaki gencin Rıdvan Y.'ye ait olduğunu tespit etti. Gencin ailesinin iddiası kafa karıştırdı.

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Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi mahalledeki ormanlık alanda gezerken yol kenarında park edilmiş lüks bir otomobil yakınında ağaçta asılı bir şahsın olduğunu görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bilekleri de kesik, yerler kan

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini saptadı. Cesedin Rıdvan Y.'ye (23) ait olduğunu belirleyen polis otomobilde yaptığı incelemede kan izlerine rastlarken, şahsın bileklerinin de kesik olduğunu gördü.

Ailesi: Hiçbir sorunu yoktu intihar etmiş olamaz

 Polis şahsın intihar etmiş olma ihtimali üzerinde dururken, ailesinin ise Rıdvan Y'nin hiçbir sorunu olmadığını, intihar etmiş olabileceğini düşünmediklerini söylediği öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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