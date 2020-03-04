HABER /  DÜNYA
ADV İşletmelere sağlam destek...

AB'den Erdoğan'ı haklı çıkarak hamle! Yunanistan'a 700 milyon euro

Suriye'deki iç savaşın ilk günlerinden beri mültecileri ülkesine kabul eden Türkiye, Avrupa sınırlarını açınca Avrupa Birliği harekete geçti. AB Yunanistan'ın sınırlarını koruması için 700 milyon euro ödeme kararı aldı.

Abone ol

Yunanistan’a sınırlarını koruması için 700 milyon euro verilmesine karar verildi. Bunun 350 milyonu hemen ödendi. Kalan 350 milyon ise, Yunanistan’ın talebi doğrultusunda ödenecek.

Yunanistan'a, Türkiye'deki mültecilerin yüzde biri bile orada olmadığı halde 700 milyon euro veren AB'nin patronu Almanya, Türkiye'ye sadece 32 milyon euro ödeme kararı aldı.

Erdoğan her fırsatta dile getirdi

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre paranın ödenme kararına gerekçe olarak, “İleri derecede ülke çıkarı” gösterildi. Ayrıca, Türkiye'nin sınırlarındaki birimlerini ve önlemlerini yeniden kurmasına destek olmanın amaçlandığı belirtildi.Yasa dışı göçün hedefinin Almanya olduğu, bunun sonucunda ülkenin zarar görebileceği, bu nedenle önlemler alınması için Türkiye'ye yardım edileceği vurgulandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise her fırsatta AB'nin Türkiye'yi yalnız bıraktığını belirterek, az miktarda yapılan maddi yardımları eleştiriyordu.

Bıld'in gözüne Türkiye battı

Üstüne üstlük Türkiye'ye ödenmesi gündeme gelen para bile Almanya'da ortalığı ayağa kaldırdı. Mültecileri öldüren Yunanistan'a verilen paradan söz etmeyen Bild Gazetesi, “Bu parayı Merkel'in kararıyla ödüyoruz. Alman vergi mükelleflerinin milyonları Erdoğan'a gidiyor” başlıklarını kullandı.

Merkel'in şahsi kararı olduğuna dikkat çekildi

Alman İçişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yardımla ilgili kararı açıklarken, bunun Başbakan Merkel'in şahsi kararı olduğuna dikkat çekildi. Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pazartesi günü yaptığı görüşmenin kararda etkili olduğu belirtilirken, bahar aylarında artacak mülteci hareketliliğine karşı, denizlerdeki takip botlarının teknik altyapısının iyileştirilmesinin de amaçlandığı bildirildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye koronovirüs şüphesi yaşıyor! Dünyada ölümler çok arttı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
13 firmaya koronavirüs incelemesi! Bakan Pekcan duyurdu
İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerin kimliği açıklandı
TSK vurdu katil Esed'in yardımına Rusya ve İran koştu asker ve uçak gönderdiler
Ünlü hafız İsmail Coşar ve eşi trafik kazasında feci şekilde can verdi
Altında tansiyon yüksek! İşte güncel fiyatlar
Gözler Erdoğan ve Putin'in yapacağı görüşmede! Masa devrilecek mi?
ÖNCEKİ HABERLER
Tahliye olduktan sonra aynı kıza cinsel istismardan dava açıldı
Avrupa'nın devleri Sörloth’un peşinde
Kırıkkale'de demir çekme makinesine kapılarak can verdi
TCDD kararı bomba! Demir yolu taşıması özelleşti gibi bir şey oldu
BM'den kritik çağrı! Silahlı gruplar orduya katılsın
4 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangisi oldu?
Yorumlar 3 yorum