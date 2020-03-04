AB'den Erdoğan'ı haklı çıkarak hamle! Yunanistan'a 700 milyon euro

Suriye'deki iç savaşın ilk günlerinden beri mültecileri ülkesine kabul eden Türkiye, Avrupa sınırlarını açınca Avrupa Birliği harekete geçti. AB Yunanistan'ın sınırlarını koruması için 700 milyon euro ödeme kararı aldı.

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Yunanistan’a sınırlarını koruması için 700 milyon euro verilmesine karar verildi. Bunun 350 milyonu hemen ödendi. Kalan 350 milyon ise, Yunanistan’ın talebi doğrultusunda ödenecek.

Yunanistan'a, Türkiye'deki mültecilerin yüzde biri bile orada olmadığı halde 700 milyon euro veren AB'nin patronu Almanya, Türkiye'ye sadece 32 milyon euro ödeme kararı aldı.

Erdoğan her fırsatta dile getirdi

Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre paranın ödenme kararına gerekçe olarak, “İleri derecede ülke çıkarı” gösterildi. Ayrıca, Türkiye'nin sınırlarındaki birimlerini ve önlemlerini yeniden kurmasına destek olmanın amaçlandığı belirtildi.Yasa dışı göçün hedefinin Almanya olduğu, bunun sonucunda ülkenin zarar görebileceği, bu nedenle önlemler alınması için Türkiye'ye yardım edileceği vurgulandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise her fırsatta AB'nin Türkiye'yi yalnız bıraktığını belirterek, az miktarda yapılan maddi yardımları eleştiriyordu.

Bıld'in gözüne Türkiye battı

Üstüne üstlük Türkiye'ye ödenmesi gündeme gelen para bile Almanya'da ortalığı ayağa kaldırdı. Mültecileri öldüren Yunanistan'a verilen paradan söz etmeyen Bild Gazetesi, “Bu parayı Merkel'in kararıyla ödüyoruz. Alman vergi mükelleflerinin milyonları Erdoğan'a gidiyor” başlıklarını kullandı.

Merkel'in şahsi kararı olduğuna dikkat çekildi

Alman İçişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yardımla ilgili kararı açıklarken, bunun Başbakan Merkel'in şahsi kararı olduğuna dikkat çekildi. Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pazartesi günü yaptığı görüşmenin kararda etkili olduğu belirtilirken, bahar aylarında artacak mülteci hareketliliğine karşı, denizlerdeki takip botlarının teknik altyapısının iyileştirilmesinin de amaçlandığı bildirildi.