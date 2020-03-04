İdlib'deki Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerin kimliği açıklandı

İDLİB'de Bahar Kalkanı Harekatı'ndan dün gece yine acı haber geldi. Saldırıda 1 askerimiz şehit oldu 9 askerimiz yaralandı. Şehit olan askerimizin ismi açıklandı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de Esed Rejimi'ne karşı düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'nda bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Bakan Akar'dan sonra yazılı açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, aynı saldırıda 9 askerin yaralandığını açıkladı.

Şehidin kimliği belli oldu

Saldırıda Trabzonlu Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer’in şehit olduğu belirtildi. Şehit Uzman Çavuş Kadir Tuncer’in cenazesi, Hatay Devlet Hastanesi’ne getirilirken, acı haber Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki ailesine verildi.

Kahramanlık plaketi almış

Şehit Uzman Çavuş Kadir Tuncer’in daha önce gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’na da katıldığı ortaya çıktı. Şehit askerin, Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı’ndaki görevi sırasında katıldığı harekatta gösterdiği başarılardan dolayı komutanları tarafından plaketle ödüllendirildiği öğrenildi.

9 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir. Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız! Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan Rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 Rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" ifadeleri kullanıldı.