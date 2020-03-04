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Galatasaray'da Selçuk İnan futbolu bırakıyor

Galatasaraylı Fernando Muslera, Selçuk İnan'ın sezon sonunda futbolu bırakmasıyla sarı kırmızılı kulübün tarihinde ilk kez yabancı oyuncu olarak birinci kaptanlık görevini üstlenecek.

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Kalesinde gördüğü 18 golle ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray'ın bu başarısında aslan payı Fernando Muslera'ya ait. Bu sezon 11 maçı gol yemeden tamamlayan Muslera yeni sezonda sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçmeye hazırlanıyor. 

Muslera kaptan olacak
Sabah'ın haberine göre; 7 yıldır Galatasaray'ın kaptanı olan Selçuk İnan, futbolu sezon sonunda bırakacak ve Selçuk yedek olduğu için pazubandı takan Muslera birinci kaptanlığa getirilecek.

Birçok örnek var
Galatasaray'da geçmişte Popescu, Hagi, Lincoln, Ujfalusi ve Sneijder gibi yabancı yıldızlar, yerli oyuncular Bülent Korkmaz, Suat Kaya, Ayhan Akman ve Sabri Sarıoğlu'nun ilk 11'de yer almadığı maçlarda pazubandı takmıştı. 

Selçuk veda edecek
Selçuk'un sezon sonunda ayrılmasıyla Galatasaray kulüp tarihinde ilk kez yabancı bir oyuncu takımın 1. kaptanlığına getirilecek. 9. sezonunu geçiren Muslera, 359 maçta oynarken tamamında ilk 11'deydi.

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