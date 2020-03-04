Vedat Muriç'ten Ersun Yanal yorumu

Fenerbahçeli golcü Vedat Muriç, Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasıyla ilgili soruyu yanıtlarken ''Ülkemizde hocalarımızın da elinde olmayan sebeplerden dolayı ilk fatura maalesef onlara kesiliyor. Ersun Hoca en iyisini hak ediyor. Allah yolunu açık etsin" dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerken rövanş müsabakası için avantaj elde etti. Fenerbahçe'nin tek golünü 82'de Vedat Muriqi kaydetti.

Karşılaşmayı değerlendiren Kosovalı santrfor "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İki ayaklı maç olduğu için burada en iyi skoru almaya çıktık. Attığımız bir gole sevinecek halimiz yok ama 2-0'dan ziyade 2-1 daha iyi skor. İçeride taraftarlarımızın da desteğiyle finale çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.

''İlk fatura maalesef onlara kesiliyor''

Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Muriqi "Futbolda bunlar var. Üzülsek de, bazıları sevinse de maalesef futbolda bunları yaşıyoruz. Ülkemizde hocalarımızın da elinde olmayan sebeplerden dolayı ilk fatura maalesef onlara kesiliyor. Ersun Hoca en iyisini hak ediyor. Allah yolunu açık etsin" ifadelerini kullandı.

''Ne kadar doğru bilemiyorum"

Kişisel performansının düştüğü yönündeki eleştirilerle alakalı soruyu cevaplayan Vedat Muriqi "Sezona iyi bir başlangıç yaptım. Sonra 4 haftalık gol sıkıntısı çektim ama sürekli takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Her maç aynı koşan, defansına yardım eden bir forvete 'performans düşüklüğü yaşıyor' demek ne kadar doğru bilemiyorum"