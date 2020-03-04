Donald Trump'a üzücü haber! Biden seçim yarışını önde götürüyor

Amerika'da 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı Süper Salı'da 11 eyalette sonuçlar büyük ölçüde kesinleşti. Süper Salı adı verilen seçimlerde şu ana kadar ortaya çıkan sonuçlarda eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın yarışı önde götürdüğü görülürken, Sanders ise Biden'ı takip ediyor.

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Resmi olmayan sonuçlara göre Arkansas, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Alabama, Virginia, Kuzey Carolina ve Tennessee eyaletlerinde Biden ipi göğüsleyen isim olurken, Colorado, Vermont ve Utah'da kurulan sandıklardan Sanders'ın ismi çıktı.

Reuters'ın servis ettiği kısmi sonuçlara göre 14 eyaletteki ön seçimlerde Biden'ın 120, Sanders'ın 112, Bloomberg'ün 7, Warren'ın 4 ve Gabbard'ın 1 delege kazandı.Ancak 11 eyalette sonuçların büyük ölçüde belli olduğu Süper Salı'da ortaya çıkacak genel tabloyu diğer eyaletlere kıyasla çok daha fazla delege sayısına sahip olan Teksas ve California eyaletlerinin belirlemesi bekleniyor.

Sanders yarışı burun farkıyla önde götürüyor

Teksas'ta oyların henüz yüzde 53'ü sayılırken, Sanders yarışı burun farkıyla önde götürüyor. Teksas'ta Sanders'ın yüzde 29, Biden'ın ise yüzde 23 oranında oy aldığı belirtiliyor. 415 delegesi bulunan bir diğer önemli eyalette California'da ise oyların henüz yüzde 13'ü sayılabilmiş durumda. Şimdiye kadar açılan sandıklara göre, Sanders oyların yüzde 27.3'ünü Bloomberg yüzde 19'unu ve Biden yüzde 17.3'ünü almayı başardı.

Sanders Vermont ve Colorado'da zaferle çıktı

Vermont eyaletinde ise bu eyaletin senatörlüğü görevini de yürüten Bernie Sanders ipi göğüsledi. Sanders ayrıca Colorado'daki ön seçimlerden de galip ayrıldı. AA'nın haberine göre; bu eyaletlerde Sanders'ı ikinci sırada Biden takip etti.Amerikan Samoası'nda ise milyarder iş adamı Michael Bloomberg ipi göğüsledi. Bloomberg böylece ilk ön seçim zaferini almış oldu.Demokrat aday adaylarından Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard ise seçimlerde varlık gösteremedi.Halen oy sayımları devam eden eyaletlerden Teksas ve Kaliforniya'daki sonuçlar ise merakla bekleniyor. ABD'de "Süper Salı" olarak nitelendiren günde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde karşısına gelecek Demokrat rakibinin büyük ölçüde belirlenmesi öngörülüyor.

Ön seçimler 3 Şubat'ta başladı

3 Şubat'ta Iowa'da yapılan tartışmalı ön seçimleri Buttigieg, Sanders'ı kıl payı geçerek kazanmış, 11 Şubat'ta New Hamsphire ve 22 Şubat'ta yapılan Nevada ön seçimlerini ise Sanders kazanmıştı.Söz konusu ön seçimlerde beklenilen seviyenin çok altında kalan Biden ise Güney Carolina ön seçiminde sürpriz bir atılım yaparak büyük farkla birinci oldu.

Biden Güney Carolina'daki ön seçimde yaklaşık yüzde 51 oy oranına ulaşırken, Sanders oyların yaklaşık yüzde 18'ini alabildi.Demokratların Trump'ın karşısına çıkaracakları ismi belirlemelerinin ardından 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da koltuğuna oturacak.