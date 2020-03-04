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ABD'de başkanlık ön seçimlerinde 6 eyaletin 4'ünde Biden kazandı

Ülkede 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı Süper Salı'da sandıklardan Virginia, Alabama, Oklahoma ve Kuzey Carolina'da Joe Biden, Vermont ve Colorado’da ise Bernie Sanders galip çıktı. Amerikan Samoası'nda ise milyarder iş adamı Michael Bloomberg ilk ön seçim zaferini kazandı.

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ABD'de 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı Süper Salı'da şu ana kadar sonuçları açıklanan Virginia, Alabama, Oklahoma ve Kuzey Corolina eyaletlerinde Joe Biden, Vermont ve Colorado eyaletlerinde ise Bernie Sanders yarışı önde bitirdi.

6 eyaletten dördünü Biden kazandı

Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Süper Salı'da şu ana kadar sonuçları açıklanan 6 eyaletten 4'ünde ipi eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden göğüsledi. Biden, Alabama, Virginia, Oklahoma ve Kuzey Carolina'da sandıkta gülen taraf oldu. Bu eyaletlerde Biden'ı ikinci sırada Vermont Senatörü Sanders takip etti.

Bu arada Kuzey Carolina bugünkü seçimlerde delege bakımından California ve Teksas'tan sonra en önemli eyalet olma özelliği taşıyor.

Sanders Vermont ve Colorado'da zaferle çıktı 

Vermont eyaletinde ise bu eyaletin senatörlüğü görevini de yürüten Bernie Sanders ipi göğüsledi. Sanders ayrıca Colorado'daki ön seçimlerden de galip ayrıldı. Bu eyaletlerde Sanders'ı ikinci sırada Biden takip etti. 

Bloomberg ilk ön seçim zaferini kazandı

Amerikan Samoası'nda ise milyarder iş adamı Michael Bloomberg ipi göğüsledi. Bloomberg böylece ilk ön seçim zaferini almış oldu. Demokrat aday adaylarından Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard ise seçimlerde varlık gösteremedi.

Halen oy sayımları devam eden eyaletlerden Teksas ve Kaliforniya'daki sonuçlar ise merakla bekleniyor.

ABD'de "Süper Salı" olarak nitelendiren günde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde karşısına gelecek Demokrat rakibinin büyük ölçüde belirlenmesi öngörülüyor.

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