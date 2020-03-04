Juventus - Milan maçına Coronavirüs engeli

Juventus ve Milan arasında oynanacak İtalya Kupası yarı final rövanş maçı, Coronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

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Juventus ve Milan arasında oynanacak İtalya Kupası yarı final rövanş maçı, Coronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Eşleşmenin ilk maçı 1-1 sona ermişti.

İtalya'da yeni tip Coronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a çıktı. Ülkede patlak veren Kovid-19 vakalarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Ölü sayısı 79 oldu

Borrelli, virüsün bulaştığı kişi sayısının 2 bin 263'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise düne göre 27 kişi daha artarak 79'a yükseldiğini bildirdi. Borrelli, hastalık bulaşan ve iyileşenlerin sayısının ise 160'ı bulduğunu aktardı.