Rusya Savunma Bakanlığı: Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmiyor
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan İdlib'de yaşananlarla ilgili yapılan açıklamada, Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmediği ifade edildi.Abone ol
İdlib'de 34 askerimizin şehit olduğu saldırıda, Rusya ile Türkiye karşı karşıya gelmişti.
Türkiye taahhütlerini yerine getirmedi
Reuters haber ajansı tarafından servis edilen haberde, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye İdlib'de asker sayısını artırarak uluslararası hukuku ihlal etti ve çatışmadan arındırılmış bölge oluşturulması anlaşması çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmedi." ifadelerine yer verildi.
Mevziler iç içe konumda
İdlib'de "muhalif grupların" mevzileriyle Türkiye'nin mevzilerinin iç içe konumda olduğu da belirtildi.