Fenerbahçe'ye Simon Falette'den kötü haber

Trabzonspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Simon Falette'te yumuşak dokuda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtılma tespit edildi.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının 6'ncı dakikasında Jose Sosa ile hava topu mücadelesinde çarpışan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Simon Falette ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama geldi.





3 hafta sahalardan uzak kalacak

Yapılan açıklamada, Falette'nin yumuşak dokusunda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtılma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Simon Falette 3 hafta sahalardan uzak kalacak.





