HABER /  FENERBAHÇE
ADV İşletmelere sağlam destek...
ADV İşletmelere sağlam destek...

Fenerbahçe'ye Simon Falette'den kötü haber

Trabzonspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Simon Falette'te yumuşak dokuda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtılma tespit edildi.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının 6'ncı dakikasında Jose Sosa ile hava topu mücadelesinde çarpışan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Simon Falette ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden bir açıklama geldi.



3 hafta sahalardan uzak kalacak
Yapılan açıklamada, Falette'nin yumuşak dokusunda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtılma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Simon Falette 3 hafta sahalardan uzak kalacak.


GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Trabzonspor Fenerbahçe Türkiye Kupası yarı final maçı golleri ve geniş özeti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den Türkiye'ye destek açıklaması
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu koronavirüs önlemlerini görüştü
İstanbul'da otobüs personeli ile öğrenciler arasında ücret tartışması
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan-Johnson telefonda görüştü
Ukrayna'nın doğusunda Rus silahlı unsurları Ukrayna askerini öldürdü
Gustavo'dan Ersun Yanal'ın gidişine çarpıcı yorum
AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye'ye geliyor
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 79'a yükseldi
2020 Kandil günleri Diyanet dini günler ne zaman?
Yorumlar