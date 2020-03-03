The Telegraph: Erdoğan'ın, sabrının tükendiği açık

"Erdoğan'ın sabrını tükettik" diyen İngiliz basını, Avrupa'nın ciddi bir göç dalgası ile karşı karşıya olduğunu yazdı.

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Esad rejiminin İdlib'de Türk askerini hedef alması sonrası Ankara, mültecilere sınır kapılarını açtı. Avrupa sınırında başlayan mülteci krizi, İngiltere basınında geniş yankı uyandırdı.

The Telegraph gazetesi, "Avrupa'nın sınırlarında yenilenen kriz" başlıklı bir yazı yayınladı.

"Erdoğan'ın sabrı tükendi"

Gazete, Türkiye'nin sınırları açması ve Batı'ya doğru gidişleri teşvik etmesiyle Avrupa'nın, Suriye kaynaklı yeni bir göç kriziyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Haberde, "Göç dalgasına engel olmak için daha önce AB'yle bir anlaşmaya varan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sabrının tükendiği açık." ifadelerine yer verildi.

"Avrupa, Erdoğan'ın tehditlerine karşı korumasız"

Financial Times, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yle yaptığı göç anlaşmasının "çökmenin eşiğinde olduğunu" yazdı. Gazete, Ankara'daki yetkililerin uzun süredir Avrupalıları, vize serbestisi konusundaki vaatlerini yerine getirmemekle suçladığını belirtti.

Ayrıca, AB'nin Türkiye ile göç anlaşmasında bir gelişme kaydedememesinin, Avrupa'yı, Erdoğan'ın tehditleriyle yüzleşirken korunmasız bıraktığına dikkat çekildi.