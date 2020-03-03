Gustavo'dan Ersun Yanal'ın gidişine çarpıcı yorum

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Luiz Gustavo, "Bir teknik direktör kulüpten ayrıldığında aslında oyuncuların da suçları vardır. Bizim de üzerimize düşen sorumluluğu itiraf etmemiz gerekiyor" dedi.

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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı 21 Nisan'da İstanbul'da oynanacak. Maç sonunda Luiz Gustavo, Ersun Yanal'ın gidişini yorumladı. Başarılı oyuncu, "Bir teknik direktör kulüpten ayrıldığında aslında oyuncuların da suçları vardır. Bu onun istediklerinin tam anlamıyla yerine getirilmediği anlamına geliyordur. Bizim de üzerimize düşen sorumluluğu itiraf etmemiz gerekiyor." dedi.

Gustavo'dan tur yorumu

Gustavo, "Buraya iyi bir sonuç almak için gelmiştik, maalesef olmadı. Ama hala bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Kendi sahamızda galip gelerek bu turu geçebiliriz." ifadelerini kullandı.