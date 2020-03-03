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Ukrayna'nın doğusunda Rus silahlı unsurları Ukrayna askerini öldürdü

Anadolu Ajansı

Ukrayna'nın doğusunda Rus silahlı unsurlarının saldırıları sonucunda 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Donbas bölgesinde Rus silahlı unsurlarının Minsk Anlaşması ile alınan ateşkes kararını ihlal ettiği belirtildi.

Gün boyunca Rus unsurların 7 defa ateşkesi ihlal ettiği aktarılan açıklamada, "Düşman saldırıları sonucunda 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı" ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

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