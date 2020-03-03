HABER /  GÜNCEL
ADV Hummel özel indirimlerinden siz de yararlanın

İstanbul Sabiha Gökçen'deki uçak kazasına ilişkin kaptan pilotun tutukluluğuna itiraz edildi

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan pilot M.A.'nın tutukluğuna itiraz edildi.

Abone ol

İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan pilot M.A.'nın avukatı, 24 Şubat'ta müvekkili hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklama kararı veren Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz dilekçesi sundu.

Dilekçede; kaptan pilot M.A. hakkındaki tutuklama kararı kaldırılarak tahliyesine karar verilmesi istendi. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, şüpheli kaptan pilot M.A., tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra Anadolu Adalet Sarayına getirilmiş ve burada çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Covid 19 selamı
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe sözleri: Nasip olmadı, olacağı da yok
James Jeffrey: Türkiye'ye mühimmat desteği sağlamaya hazırız
Yunan Başbakan Miçotakis'ten küstah 'Erdoğan' açıklaması: Tehditleri başarısız oldu
Gazprom'dan Bulgaristan'a doğalgaz kıyağı!
Trabzonspor'la Fenerbahçe kupada kapışacak! İşte muhtemel 11'ler
ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta Corona virüs var mı? Sivas valisi Ayhan açıkladı
Trabzonspor Fenerbahçe Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Yunanistan'a ulaşan göçmenler yakalandı işkence edilerek geri gönderildi
Ağrı'daki terör saldırısında şehit sayısı 2 oldu
Darbeci Hafter'in fırlattığı füzeler iki yolcu uçağını vurdu
İBB müze giriş fiyatları 2020 zamlı tarife kaç para oldu?
Yorumlar