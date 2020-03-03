Kayseri'de sulama havuzuna giren 17 yaşındaki genç boğularak can verdi

KAYSERİ'de arkadaşlarıyla birlikte sulama havuzuna giren 17 yaşındaki Enes Şahin, kısa sürede gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, Enen şahin'in cansız bedenini havuzdan çıkardı.

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Kayseri'de 17 yaşındaki Enes Şahin sulama havuzunda boğularak yaşamını yitirdi.

Enes Şahin, öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte merkez Melikgazi ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan Paşapınarı Sulama Havuzu'na girdi. Şahin, bir süre sonra havuzda gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle bölgeye gelen jandarma ekipleri, Enes Şahin'in cansız bedenini sudan çıkardı. Şahin'in cesedi, çevrede yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Enes Şahin'in arkadaşları ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.