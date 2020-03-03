HABER /  YEREL
ADV Hummel özel indirimlerinden siz de yararlanın

Kayseri'de sulama havuzuna giren 17 yaşındaki genç boğularak can verdi

KAYSERİ'de arkadaşlarıyla birlikte sulama havuzuna giren 17 yaşındaki Enes Şahin, kısa sürede gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, Enen şahin'in cansız bedenini havuzdan çıkardı.

Abone ol

Kayseri'de 17 yaşındaki Enes Şahin sulama havuzunda boğularak yaşamını yitirdi.

Enes Şahin, öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte merkez Melikgazi ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan Paşapınarı Sulama Havuzu'na girdi. Şahin, bir süre sonra havuzda gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle bölgeye gelen jandarma ekipleri, Enes Şahin'in cansız bedenini sudan çıkardı. Şahin'in cesedi, çevrede yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Enes Şahin'in arkadaşları ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yunan Başbakan Miçotakis'ten küstah 'Erdoğan' açıklaması: Tehditleri başarısız oldu
Gazprom'dan Bulgaristan'a doğalgaz kıyağı!
Trabzonspor'la Fenerbahçe kupada kapışacak! İşte muhtemel 11'ler
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan İdlib açıklaması: Mücadeleyi bırakacak değiliz
Esed'in pilotlarını Türk F-16'ları korkusu sardı korkunun itirafı telsizde
TBMM İdlib oturumu başladı! Konuşulanlar 10 yıl boyunca devlet sırrı olarak kalacak
ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta bedenleriyle 'Bahar' yazarak Mehmetçiğe destek verdiler
Umre'den dönenler koronavirüs taramasına sokuldu
Miraç Kandili ne zaman 2020 Diyanet kandil tarihleri
Podolski gözleme açtı: Başkan afiyet olsun
Twerk'lü sünnet düğününde karar! Dansçıya 10 ay hapis
Yeşilay Haftası nedir Yeşilay Haftası şiirleri kısa 2 kıtalık
Yorumlar