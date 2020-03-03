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Gazprom'dan Bulgaristan'a doğalgaz kıyağı!

Rus enerji şirketi Gazprom, Bulgaristan'a sattığı gazın fiyatında yaklaşık yüzde 40 oranında indirime gitti. Başbakan Boyko Borisov da Gazprom'la 7 ay süren görüşmelerin ardından bugün doğalgaz fiyatlarına ilişkin imzalanan sözleşmenin Bulgaristan’a iletildiğini belirtti.

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Bulgaristan'ın doğalgaz şirketi Bulgargaz Genel Müdürü Nikolay Pavlov, Başbakan Boyko Borisov ve diğer bazı kabine üyeleri ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, “Yoğun görüşmelerin ardından büyük fiyat indirimi sağlandı. Gazprom ile ilişkilerimizin tarihinde böyle bir indirim görülmemiştir.” dedi.

Geçmişe dönük uygulanacak

Pavlov, mutabakata bağlanan indirimli fiyatların geçmişe dönük, 5 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağını aktardı.

İndirim yüzde 40'ı aştı

Başbakan Boyko Borisov da Gazprom'la 7 ay süren görüşmelerin ardından bugün doğalgaz fiyatlarına ilişkin imzalanan sözleşmenin Bulgaristan’a iletildiğini belirterek, Rusya'dan aldıkları gazın fiyatındaki indirimin yüzde 40'ı aştığını söyledi. İndirim öncesi ve sonrası doğalgaz fiyatlarına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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