Reyting polemiği! Ahmet Hakan'dan 'kuyruklu yalan' diyen Altaylı'ya yanıt!

Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi'ndeki dünkü köşesinde CNN Türk'ün şubat ayında AB grubunda 'prime time' denilen zaman diliminde tüm haber kanalları arasında birinci olduğunu yazmıştı. Hakan'ın yazısına Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise 'yalan' diyerek tepki göstermişti. Son olarak Hakan, Altaylı'ya yeni bir yazıyla yanıt verdi.

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Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi'ndeki dünkü köşesinde CNN Türk'ün şubat ayında AB grubunda 'prime time' denilen zaman diliminde tüm haber kanalları arasında birinci olduğunu iddia etmişti.

Fatih Altaylı, Ahmet Hakan'ın bu iddiası hakkında "Ahmet mi sizi kandırmaya çalışıyor yoksa CNN’dekiler mi onu kandırıyor ya da “CHP boykotu bir işe yaramadı” mı demek istiyor bilemem. Ama yazdığı kuyruklu yalan" diye yazdı.

Hakan bu sözlerin üzerine isim vermeden Altaylı'ya yanıt verdi. Hakan yazısında reyting ölçüm sonuçlarının görselini de paylaşmayı ihmal etmedi.

İşte Hakan'ın o yazısı;

Bütün televizyonların reytinglerini ölçen bir sistem var. O sistemin verilerine göre... CNN Türk, şubat ayında AB grubunda prime time diliminde birinci oldu.

AB Grubu: Eğitimi yüksek olanlar grubudur.

Prime time: Televizyonların en çok izlendiği zaman dilimidir.

Geçen gün bu veriyi yazdım.

Bir sürü tip, ortaya koyduğum bu veriyle kavga ediyor.

Veriyle bile kavga edecek denli bir akıl mantık dışılık söz konusu yani ülkemizde.

Bu da verinin ayrıntıları...

İşte Şubat ayı AB Grubu Prime Time sonuçları: Buyurun bununla da kavga edin.

Bu arada bu verilerle ilgili kuşkusu olanlar...

Sıralamaya giren televizyon kanallarında tanıdıkları olanlara “bu doğru mu” falan diye bir sorsunlar.

Eski medyacı Tuncay Özkan da anlar bu işlerden, isteyen ona da sorabilir.