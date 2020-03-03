Ahmet Nur Çebi'den 117'nci yıl mesajı

BEŞİKTAŞ'ta, kuruluşunun 117'nci yılı heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi yayımladığı yazısında Beşiktaş'ın bugünlere gelmesinde emek verenlere ve Beşiktaş taraftarına teşekkür etti. Çebi mesajında, yeni zaferler için yorulmadan hep birlikte devam edeceklerini kalemine aldı.

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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 117'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda; kulübü yeni zaferler ve şampiyonluklarla global bir marka haline getirmek için hep beraber omuz omuza, yılmadan ve azimle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ahmet Nur Çebi'nin yayımladığı mesajın başlıkları şöyle:

Dünyadaki tüm Beşiktaşlılar için en gururlu, en onurlu gündür 3 Mart'lar.. Bugün, Kulübümüzün 117. kuruluş yılını kutluyoruz. Beşiktaş'ı 117 yıldır tertemiz duygular, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik ve beraberlik ayakta tutmuştur.

Koca çınar Beşiktaş

117 yıldır yaşattığı gelenekleriyle Türkiye'nin saygısını kazanmış bir çınar olan Beşiktaşımız, gücünü taraftarlarımızdan almaktadır. Taraftarımızın takdiri hak eden desteğiyle ne kadar övünsek az kalır...

Semt takımından dünya takımına

Beşiktaşımızı bir semt takımı olarak doğup, dünyanın tanıdığı bir kulüp haline getiren şanlı tarihine; yeni zaferler, yeni şampiyonluklar, Avrupa ve dünya arenasında başarılarla dolu devamlılık, çağdaş vizyon kazandırmak, global bir marka haline getirmek için hep beraber omuz omuza, yılmadan, azimle çalışmaya devam edeceğiz.

Beşiktaş'ın Bugünlere gelmesinde emek verenlere tebrik

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı olarak Kulübümüzün 117. yılında dünyadaki tüm Beşiktaşlılar’ı en içten dileklerimle kutluyor, Beşiktaşımızın bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlıları minnetle, şükranla anıyorum.