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Bilanço açıklandı! Terör örgütü YPG/PKK'ya şubat ayında ağır darbe

Türk güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik şubat ayında düzenlediği operasyonlarda, 74 teröristi etkisiz hale getirdi.

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Terör örgütü YPG/PKK'ya karşı operasyonlar devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla sürüyor.

Şubat'ta 74 terörist

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik şubat ayında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 74 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik şubatta birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 395 zanlıdan 54'ü tutuklandı. Gözaltındaki diğer zanlıların emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Sözde sorumlular etkisiz hale getirildi 

Olumsuz hava koşullarına rağmen kırsalda operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, şubat ayında örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan PKK'lı terörist Ömer Oran, 8 Şubat'ta Erzurum'da etkisiz hale getirildi. Terörist Oran'ın, terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı grup sorumlusu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 16 Şubat'ta terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında olduğu PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, 25 Şubat'ta MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, yıl başından beri ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısının şubat sonu itibarıyla 49'a yükseldiğini bildirdi.

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