Almanya işçilere kapılarını açtı! Nasıl başvuruluyor?

Almanya, yeni iş gücü yasası kapsamında 1 Mart’tan itibaren AB ülkeleri dışından da nitelikli çalışanlara kapılarını açtı.

Avrupa Birliği (AB) dışından nitelikli iş gücünün Almanya’ya gidişini kolaylaştırmayı hedefleyen “Nitelikli İş Gücü Göç Yasası” Türkiye’de farklı meslek gruplarında çalışanlara da fırsat veriyor.

Nitelikli işgücü şartı

Almanya’da yıllar sonra işgücüne dinamiklik katmak için alınan bu kararla, üniversite mezunları ve mesleki eğitimi bulunanlara da fırsat sunulmuş olacak. 1 Mart’ta yürürlüğe giren yeni yasa ile tüm meslek gruplarına kapılar açılacak ve nitelikli işgücünü ekonomiye kazandırmak için farklı ülkelerden gelecek olanların fırsatlardan yararlanması sağlanacak.

6 aylık iş arama vizesi

Yasanın getirdiği en önemli yenilik, üniversite mezunlarının yanı sıra, mesleki eğitimi ve/veya tecrübesi bulunanlara da Almanya’nın kapılarını açıyor olması. Yasa, eğitimleri ve mesleki yeterlilikleri Almanya tarafından tanınmış kişilere, Almanya’da iş aramak üzere altı aylık iş arama vizesi sağlıyor. İş arama vizesi, haftada 10 saate kadar deneme amaçlı istihdama da müsaade ediyor. Uzmanlar, bilişim teknolojileri alanında çalışanlar için sürecin daha kolay işlediğini belirtirken, “Bu alan için bir denklik aranmıyor. Diğer sektörlerde yedi yıl olması gereken iş tecrübesinin, bu alanda üç yıl olması yeterli görünüyor” bilgisini paylaştı.

Nasıl başvuruluyor?

Denklik alabilmek için adayların diplomalarını ve mesleki yeterliliklerini gösteren belgelerini sorumlu kurumlar aracılığıyla Almanya’ya iletmesi gerekiyor. Yetkililer ise başka ülkelerde edinilen eğitimin ve mesleki deneyimlerin Almanya iş piyasasında karşılığı olup olmadığını inceleyip, denklik kararını veriyor.

Platformlar devrede

Türkiye gibi farklı ülkelerden işgücüne katılmak amacıyla Almanya’ya gidecek olanlar için oluşturulan platformlarda ise eleman ihtiyacı olunan sektörler, başvurulabilecek açık pozisyonlar, sağlanabilecek mesleki eğitimler, yararlanabilecek vize türleri, denklik işlemleri gibi önemli konularda rehberlik yapılıyor. Bazı meslek gruplarında Almanca bilme şartının da ileri sürüldüğü belirtiliyor.

Eğitimler de veriliyor

Yetkililer, Türkiye’den başvurmak isteyenlere “Make it in Germany” platformunu öneriyor. “Make it in Germany” portalı, işverenler ile potansiyel iş gücünü birleştiriyor. Bu portalda, iş gücü ihtiyacı içinde olan sektörler, başvurulabilecek açık pozisyonlar, sağlanabilecek mesleki eğitimler, yararlanabilecek vize türleri, denklik işlemleri ve Almanya’da yaşam konusunda Türkçe de dahil pek çok dilde danışmanlık hizmeti sağlanıyor.

Aileler birleşecek

Yeni iş gücü yasasıyla Almanya’ya gelenlere aile birleşimi konusunda da kolaylıklar sağlanacağı, başvuru sahibinin eşi ve bekar çocuklarının da yeni düzenlemenin avantajlarından yararlanabileceği belirtildi.

Yasadan yararlanmak için herhangi bir yaş sınırı bulunmadığını da belirten yetkililer, sektör kısıtlamasına da gidilmediğini vurguladı.