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Müze ücretlerine okkalı zam! İBB'nin zam furyasına bir yenisi eklendi

Son dönemde ulaşım, sosyal alanlar ve suya yapılan zamlar ile tepkilerin hedefi haline gelen Ekrem İmamoğlu'nun Başkan olduğu İBB yönetiminden bir kararı daha alındı. Buna göre, müzelerin girişlerine yüzde 50 ile 30 arasında zam yapıldı.

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Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam furyasına, bir yenisi daha eklendi.

İBB yönetimi tarafından müzelerin girişlerine yüzde 50 zam yapıldı.

1 Mart’tan itibaren uygulamaya konulan zam tarifesiyle Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453, Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı Çini Müzesi giriş ücretleri zamlandı.

Yere batan sarnıcı

Daha önce giriş ücreti 10 TL olan Yerebatan Sarnıcı; yüzde 50 zam yapılarak tam 15 TL, öğrenci ve öğretmen 5 TL, yabancı ziyaretçi ise 30 TL olarak açıklandı.

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Giriş ücreti 7,5 TL olan Miniatürk girişi ise 10 TL oldu. Öğrenci 5 TL olurken, yabancı ziyaretçi 20 TL oldu. Panorama 1453 de 7,5 TL’den 10 TL’ye çıktı.

Daha önce ücretsiz olan Tekfur'a giriş 10 TL

Diğer taraftan önceki dönem İBB tarafından ücretsiz olarak ziyarete açılan Tekfur Sarayı Müzesi, ücretli yapılarak tam 10 TL, öğrenci 5 TL oldu.

İmamoğlu'nun son dönemdeki zamları

İBB yönetimi daha önce de birçok kez yeni zam kararları almıştı. Toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapan İBB, BELTUR’un sosyal tesis kafeteryalarında yüzde 20 zam yapılmasına karar vermişti. Bu karar uygulamaya girmişken bir zam da Hamidiye suya gelmişti. Su yüzde 20 ile yüzde 50 oranlarında zamlanmıştı.

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