Bursa'da tartıştığı eşini dokuz kez göğsünden bıçaklayarak öldürdü

BURSA'da Hüseyin H. isimli cani, tartıştığı eşini göğsünden dokuz kez bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından eve gelen 11 yaşındaki kızları annesini kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde yirmi dakikalık mücadeleyle kadın hayata tutunsa da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Bursa’da, 36 yaşındaki Hüseyin H., tartıştığı eşi Ulviye H.'yi göğsünden 9 bıçak darbesiyle öldürdü. Okuldan eve dönen 11 yaşındaki H.H, annesini yerde kanlar içinde buldu. Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Hüseyin H. adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra 11 yaşındaki H.H eve geldiğinde, annesi Ulviye H.'nin yerde kanlar içinde yattığını gördü. H.H.'nin feryatları üzerine eve gelen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Göğsünden 9 bıçak darbesi aldığı öğrenilen Ulviye H., sağlık ekibinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesiyle tekrar yaşama tutundu. Özel bir hastaneye kaldırılan Ulviye H., burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şiddetli geçimsizlik yüzünden öldürdüğünü söyledi

Olayın ardından Hüseyin H., Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hüseyin H., buradaki ifadesinde eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığını, olay anında yaşanan tartışmada kendini kaybederek eşini bıçakladığını itiraf etti.

Hüseyin H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.