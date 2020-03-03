Cenaze namazı iki kere kılınır mı hangi şartlarda tekrar edilir?

Afyonkarahisar'ın İdlib şehidi Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenaze namazı iki kez kılındığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki dinimizde bir cenaze için iki kere cenaze namazı kılınır mı, hangi şartlarda ikinci kez cenaze namazı kılınır?

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Afyon'un şehidi olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenazesiyle ilgili sosyal medyaya sansasyon yaratan bir iddia düştü. İddiaya göre Eski bakan Veysel Eroğlu geç kaldığı için şehidin cenazesi ikinci kez kılındı. Görüntüler cenaze namazının ikinci kez kılındığını doğrularken sebep farklı çıktı.

Bu görüntüler twittera 'Veysel Eroğlu geç kaldığı için ikinci kez cenaze namazı kılındı' diye servis edildi. Oysa işin aslı hiç de öyle değildi. Cenaze namazının ikinci kez kılınmasının 2 nedeni vardı.

Birinci sebep; Şehidin cenaze namazının ikinci kez kılınmasının sebebi 'silah arkadaşı olan devrelerinin' cenaze namazına yetişememesiydi.

İkinci sebep; Cenaze namazının camiden çıkanlar beklenmeden kılınmasıydı. Bu sebeple bir çok kişi namaza katılamamıştı.

Peki bir cenazeye iki kez cenaze namazı kılınır mı?

İlahiyatçı Nureddin Yıldız bu soruya şöyle cevap veriyor; Bir Müslüman vefat ettiğinde ona bir kere namaz kılınır. Cenaze namazının tekrarı mekruhtur. Cemaat olarak kılınan namazı kılmamış olanların ikinci bir cenaze namazı yapmalarına Hanefi mezhebi dışındaki müçtehitler olumlu bakmışlardır.

Buna göre de İstanbul’da namaz kılındı ise köyde yeni bir cemaat yapıldığında İstanbul’da namaza katılmamış olanlar oradaki namazı kılabilirler. Netice olarak ikinci bir namaz kılmak haram değildir. Edebe uygun olmayan bir hareket olarak yapılmasa daha iyi olurdu deriz.