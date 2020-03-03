Geç kaldığı için şehit cenazesi ikinci kez kılındı denildi! Veysel Eroğlu'ndan açıklama

AFYONKARAHİSAR şehidi Süleyman Şahin'in cenaze namazı iki kez kılınmıştı. Bunun sebebi olarak Veysel Eroğlu'nun geç kaldığı iddiaları vardı. Veysel Eroğlu twitterdan açıklama yaptı.

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İdlib'de hayatını kaybeden Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin için memleketi Afyonkarahisar’da düzenlenen cenaze töreni gündeme eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu hakkında ortaya atılan bir iddia ile geldi. Sosyal medyada dolaşan video görüntülerde imam şehidin cenaze namazını ikinci kez kıldıracağını anons ediyor.

Şehidin cenaze namazının tekrarlanmasının sebebi olarak Veysel Eroğlu gösterildi. İddiaya göre Eroğlu geç kaldığı için imam ikinci kez cenaze namazı kıldırmıştı.

Veysel Eroğlu : Silah arkadaşları yetişemedi

Veysel Eroğlu da iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şehidin akrabaları ve devre arkadaşlarının namaza yetişemediğini belirten Veysel Eroğlu 'cenaze namazının benim isteğimle tekrar kılındığı haberi yalandır' dedi.

İşte Veysel Eroğlu'nun yazdıkları: