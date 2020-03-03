Suriye’de ne işimiz var diyenlere İdlib gazisinden en güzel cevap

İDLİB 'de 34 askerimizin şehit düştüğü saldırı sonrası neden İdlib'deyiz soruları yine sorulmaya başlandı. İdlib’deki hain saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Zafer Ayhan, bu en güzel cevabı"Ülkemizin bütünlüğü ve güvenliği için orada olmak zorundayız, geç bile kalmışız." diyerek verdi.

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Tunceli’de görev yapan ve Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında görevli gittiği İdlib’te yaralanan Uzman Çavuş Zafer Ayhan, saldırıdan sonra kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından memleketi Adana’nın Kozan ilçesindeki evine geldi.

Bir an önce iyileşip geri dönmek istiyor

Ev istirahatine çıkan Zafer Ayhan, yanında en yakın arkadaşlarını şehit verdiğini belirterek, bir an önce iyileşip Bahar Kalkanı Harekatı'nda silah arkadaşlarıyla cephede yer almak istediğini belirtti.

Oraya gitmek zorundayız, geç bile kalmışız

Saldırıda göçük altında kalan Ayhan, "Mücadele ediyoruz, sivil vatandaşlarımızın bilmediği çok şey oluyor. İdlib’de ne işimiz var diyenlerde oluyor. Sınır güvenliğini korumak bizim işimiz. Oraya gitmek zorundayız. Ülkemizin bütünlüğü güvenliği için orada olmak zorundayız. Bende dışarıda iken TSK bünyesine katılmadan önce Suriye’de ne işimiz var diye sorguluyordum. Şimdi işin içine girince çok daha iyi anladım. Geç bile kalmışız. Şu an kendime kızıyorum keşke daha önce katılsaydım. Suriye’de ne işimiz var düşüncesi cahil insanların düşüncesi.” dedi.

Kaçmak yerine hep beraber ölelim dedik

Silah arkadaşlarını düşündüğünü söyleyen Zafer Ayhan, "En kısa sürede inşallah gideceğim. Beni kurtaran bir uzman çavuşumuz vardı Bereket Gazi. İlk o yaralandı. Ona yardımcı olduk. Çantasını silahını aldık. Birkaç uçak yine bombaladı, benim yardım ettiğim silah arkadaşımın beni kurtarması beni çok duygulandırdı. Kaçmak yerine hep beraber ölelim dedik. Birbirimize yardım ettik." diye konuştu.

Düşman dışarıda kendi aramızda savaşmak çok saçma

Türkiye’nin operasyonunun çok başarılı gittiğini belirten Ayhan, "Savaş bu illa ki şehit olacak, olmasa daha iyi. Kandil günü keşke bana da nasip etseydi. Acı bir durum ama mübarek günde şehit olmaları Allah’ın şanslı kulları. Dışarıda düşman var içeride kendi aramızda savaşmak çok saçma.” ifadelerini kullandı.