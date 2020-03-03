Emekli promosyonu 2020 ne zaman ödenecek kaç para?

Milyonlarca emeklinin bankalarla olan promosyon sözleşmesi şubat ayında bitti. Emeklilerin 2. promosyonları mart ayı boyunca yatacak. Bin lira aylık alan emeklilere 300, bin ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira promosyon ödemesi yapılacak.

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Milyonlarca emekli mart ayında ödenecek olan promosyonlara kilitlendi. Emeklilerin bankalar ile olan promosyon anlaşması şubat ayı ile sona erdi. Şimdi emekliler için yeni promosyon dönemi başladı. Peki emekiler ne kadar promosyon alacak, promosyon ödemeleri ne zaman yapılacak?

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK: 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazanacak. Promosyon için emeklilerin bankaya gidip 3 yıl geçerli promosyon sözleşmesi imzalaması gerekiyor. Emekliye ikinci promosyon olarak 1 Mart 2020 itibarıyla yeni ödemeler yapılacak.

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR VERİLİYOR : Bu dönem için bin lira aylık alanlara 300, bin ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonu için birçok emeklinin sözleşme süresi Şubat ayı itibarıyla sona erecek. Emeklileri promosyon ödemeleri bankalar arasındaki rekabeti kızıştırdı. Bazı bankalar emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere bin 250 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.