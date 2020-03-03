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Esed'in bir uçağını daha düşürdük Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, son dakika açıklamasında "Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldüğünü" duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı son dakika açıklamasında Esed güçlerine ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." denildi.


Bir gecede 327 Rejim askeri etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan diğer açıklamada ise ''Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma sistemi, 327 Rejim askeri etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

2 gün önce de 2 Su-24 uçağı düşürülmüştü

TSK, önceki gün de Esed güçlerine ait 2 adet Su-24 savaş uçağını düşürmüştü.

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