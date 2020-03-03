Esed'in bir uçağını daha düşürdük Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, son dakika açıklamasında "Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldüğünü" duyurdu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı son dakika açıklamasında Esed güçlerine ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." denildi.

Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020



Bir gecede 327 Rejim askeri etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan diğer açıklamada ise ''Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma sistemi, 327 Rejim askeri etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.