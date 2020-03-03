Anadolu Efes pota yerine güvenlik şirketinin aramasına takıldı

THY EuroLeague'in 27. haftasında Anadolu Efes İsrail ekibi Maccabi FOX deplasmanına konuk oluyor. Anadalu Efes ve teknik heyet İstanbul'dan Tel Aviv'e giden uçağa binmeden önce özel bir güvenlik şirketi tarafından bavullara varana kadar arandı. Antrenör Ergin Ataman bu duruma tepki gösterdi. Ataman olayı tam bir skandal olarak ifade etti.

Abone ol

THY EuroLeague'in 27'nci haftasında yarın İsrail'in Maccabi FOX Tel Aviv takımı ile karşılaşacak olan Anadolu Efes'te kafile, uçağa giriş sırasında yapılan ek güvenlik aramasında didik didik arandı.

"Yapılan muamele tam bir skandal"

Başantrenör Ergin Ataman, teknik heyet ve basketbolcular, İstanbul'dan Tel Aviv'e giden uçağa binmeden önce özel bir güvenlik şirketi tarafından aranırken, başantrenör Ergin Ataman bu duruma tepki gösterdi. İsrail'e birçok kez gittiklerini ancak bu durumla hiç karşılaşmadıklarını dile getiren deneyimli başantrenör, "Bize bu yapılan saygısızlık. Yıllardır Tel Aviv'e uçuyoruz, böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık. Normal güvenlik kontrolleri yapılıyor, X-Ray cihazlarıdan herkes geçiyor, bunlar tamam ama sonrası uçağın kapısında yapılan bu muamele tam bir skandal" ifadelerini kullandı.

Bavullara kadar açtırıp içlerine baktılar

Güvenlik şirketi çalışanlarının; tüm oyuncuların ve kulüp personelinin üzerini teker teker aradığı ve bavullar ile çantaları açtırıp içlerine baktıkları görüldü.

Yetkililerden alınan bilgiye göre ise bu uygulamanın normal bir prosedür olduğu belirtildi. Tüm İsrail, ABD ve İngiltere uçuşlarında bu güvenlik uygulamasının tüm yolcular için yıllardır yapıldığı vurgulandı.