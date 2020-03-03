Fenerbahçe'de Erol Bulut iddiaları son buldu

FENERBAHÇE'nin teknik direktör arayışı sürerken gündeme Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut iddiaları atıldı. Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ali Koç'la aralarında geçen telefon görüşmesini Beyaz TV canlı yayınına bağlanarak anlattı.

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Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Trabzonspor maçından sonra teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayıracak. Teknik direktör arayışlarına devam eden sarı lacivertli takımda yerli hoca söz konusu olduğunda en güçlü aday Erol Bulut. Şu an Alanyaspor'un başında olan ve takımını şampiyonluk adayları arasında tutan Erol Bulut için, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Başkan Beyaz TV canlı yayınına bağlandı

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beyaz TV canlı yayınına bağlanarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arasındaki telefon görüşmesini anlattı son noktayı koydu.

"Haberlere gülüyorum"

Haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Çavuşoğlu, "Konuşuluyor ediliyor ama haberlere gülüyorum. Herkesin haberi var ama bir başkanların haberi yok. Bugün başkan Ali Koç da beni aradı. Demek ki o da rahatsızlık duymuş" Beni aradığında, "Başkanım konuşuluyor ediliyor ama senin bunlara inanmayacağını ben zaten biliyorum" dedi. Ben de, "Benim sizden bir talebim olsa zaten ararım, sizin benden bir talebiniz olsa zaten ararsınız. Ben konuşulanlara dikkat bile etmiyorum" dediğini belirttikten sonra başkan, "Erol Bulut Aytemiz Alanyaspor'un hocası olarak devam edecektir. Ne Fenerbahçe'nin böyle bir talebi olmuştur, ne böyle bir görüşme olmuştur. Tamamen asılsız iddialar." diyerek dedikoduları sonlandırdı.