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Kaan Sekban Defne Samyeli sevgili mi ilk kez yakalandılar

Komedyen Kaan Sekban ile Cem Yılmaz'dan yeni ayrılan şarkıcı Defne Samyeli birlikte görüntülendi. Bir mekanda samimi bir şekilde konuşurken görüntülenen Kaan Sekban ile Defne Samyeli sevgili mi sorusu ise merak edildi. Peki Kaan Sekban kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

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Komedyen Kaan Sekban geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli ile görüntülendi. Cem Yılmaz ile olaylı bir aşkın ardından ayrılan Defne Samyeli yine bir komedyen buldu. Bir mekanda Kaan Sekban ile görüntülenen Defne Samyeli acaba aşk mı yaşıyorlar sorusunu akıllara getirdi. Peki 47 yaşındaki Defne Samyeli'den 10 yaş küçük olan 37 yaşında olan Kaan Sekban kimdir? 

KAAN SEKBAN KİMDİR: Kaan Sekban, 1983 yılında dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümü lisans ve Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi yüksek lisans mezunudur. 10 yıl Garanti Bankası’nda çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra yurtiçi ve yurt dışında oyunculuk ve müzikal atölyelerine katıldıktan sonra istifa ederek sahne performansları alanına yöneldi.

Türkiye’de İstanbulname müzikali ve İtalya’da Bir Yaz Gecesi Rüyası operasında rol aldıktan sonra kendi evinden yayınladığı Kaan Sekban Saçmalar adlı ev yapımı canlı talk show’la tanınan Sekban, beyaz yakalı hayatı hicvettiği Yakam Beyaz Beynim Ayaz skeçleriyle plaza dünyasında büyük ilgi görmektedir.

Mayıs ayından itibaren pek çok sahnede tek kişilik gösterilerine devam ederken, Haziran ayında yayımlanan “Tebrikler Kovuldunuz” kitabı kısa sürede çok satanlara girmiş ve otobiyografik mizahi içeriğine karşın Platin dergisi tarafından yönetim, liderlik ve ik dalında yılın en iyi iş kitabı seçildi.

 

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