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Sakarya'daki evinde silahla kafasına sıkarak intihar etti

SAKARYA'da 16 yaşındaki genç kız evde kimse olmadığı sırada tabanca ile kendisini başından vurarak intihar etti. Silah sesini duyan komşuları eve geldiğinde N.T'nin kanlar içinde cansız bedeniyle karşılaştı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde, 16 yaşında olduğu belirtilen N.T.  evde kimsenin olmadığı sırada tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.  

Olay öğle saatlerinde Söğütlü Orta Mahalle Kumdere mevkiinde meydana geldi. N.T. evde kimsenin olmadığı sırada başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyarak eve giren komşuları, genç kızı kanlar içinde görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, N.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından N.T.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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