Tayfun Korkut'un menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için ismi gündemde olan Tayfun Korkut ile ilgili menajerinden 'Bizi kimse aramadı, benim bu konudan haberim yok' açıklaması geldi.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın görevinden ayrılmasının ardından yeni hocanın kim olacağı tartışılmaya başlandı. Sarı lacivertlilerde ismi gündeme gelen teknik adamlardan biri olan Tayfun Korkut için menajeri Harun Arslan'dan açıklama geldi.

'Bizi kimse aramadı, benim bu konudan haberim yok'

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan teknik direktörlerle ilgili son gelişmeleri paylaşan Senad Ok, "Aykut Hoca'nın ismi çok gündemde değil ama teklif yapılsa da bu yönetimle çalışacağını düşünmüyorum. Çünkü çok kırgın ayrıldı. Tayfun Korkut ismi gündeme geldi. Menajeri Harun Arslan ile konuştum. 'Bizi kimse aramadı, benim bu konudan haberim yok' dedi. Yarın veya ilerleyen günlerde haber giderse bilemiyorum.'' ifadelerini kullandı.